CANLI | Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 20. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Topladığı 31 puanla 5. sırada yer alan Atakaş Hatayspor kendi sahasında 24 puanlı Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Ramazan Keleş...

İLK 11'LER:

Atakaş Hatayspor: Akın, Sackey, Pablo Santos, Mesut, Popov, Aabid, Ribeiro, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Umut, Wallace, Hadebe, Hafez, Youssouf, Chebake, Zeki, Kubilay, Adem

Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun tedavisi sürüyor

Yeni Malatyaspor Kulübü, sakatlığı bulunan Semih Kaya, Moryke Fofana, Benjamin Tetteh ve Olcay Şahan'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili son durumu paylaştı.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Semih Kaya ve Moryke Fofana ile ilgili bilgi veren Ayaz, "Çaykur Rizespor maçında arka adalelerinden sakatlanan Semih ve Fofana'nın acil tedavilerine başlanmıştır. Yapılan ilk kontrollere göre her iki futbolcumuz da Hatayspor müsabakası kadrosunda yer almayacaktır. Sakatlıklarının ne kadar süreceği ise yapılacak tetkiklerden sonra netlik kazanacaktır. Olcay ve Tetteh'in tedavileri olumlu ve iyi bir şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.