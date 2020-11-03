CANLI | Atalanta - Liverpool

İlk iki maçta 4 puan toplayan İtalyan ekibi Atalanta ile ilk iki maçını kazanan İngiliz devi Liverpool Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Liverpool seriyi 3 maça çıkarmak istiyor. Atalanta ise sahasında kazanarak Liverpool'dan liderlik koltuğunu almaya çalışıyor. Müsabaka saat 23.00'te başladı.

Atalanta - Liverpool ilk 11'ler...

Atalanta: Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Papu Gomez; Muriel, Zapata

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Williams, Robertson; Henderson, Jones, Wijnaldum; Diogo Jota, Salah, Sadio Mane