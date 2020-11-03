Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri CANLI | Atalanta - Liverpool
03.11.2020 - 22:57 |

CANLI | Atalanta - Liverpool

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Liverpool, Atalanta'ya konuk oluyor. Müsabaka saat 23.00'te başladı.

CANLI | Atalanta - Liverpool
ABONE OL

İlk iki maçta 4 puan toplayan İtalyan ekibi Atalanta ile ilk iki maçını kazanan İngiliz devi Liverpool Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Liverpool seriyi 3 maça çıkarmak istiyor. Atalanta ise sahasında kazanarak Liverpool'dan liderlik koltuğunu almaya çalışıyor. Müsabaka saat 23.00'te başladı.

CANLI | Atalanta - Liverpool

Atalanta - Liverpool ilk 11'ler...
Atalanta: Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Papu Gomez; Muriel, Zapata

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Williams, Robertson; Henderson, Jones, Wijnaldum; Diogo Jota, Salah, Sadio Mane

CANLI | Atalanta - Liverpool

    Okan Buruk'un hedefi 3 puan
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. 2020'nin en iyi atlet adayları belli oldu
      2020'nin en iyi atlet adayları belli oldu
    2. Medipol Başakşehir, Manchester United maçına hazır
      Medipol Başakşehir, Manchester United maçına hazır
    3. Ankara Demirspor'da 15 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
      Ankara Demirspor'da 15 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
    4. Kupada sürpriz! Elendi...
      Kupada sürpriz! Elendi...
    5. CANLI | Atalanta - Liverpool
      CANLI | Atalanta - Liverpool



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    CANLI | Real Madrid - Inter

    CANLI | Real Madrid - Inter

    Son dakika - Şampiyonlar Ligi'nde Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk'i 6-0 ile geçti!

    Son dakika - Şampiyonlar Ligi'nde Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk'i 6-0 ile geçti!

    Son dakika - Diego Armando Maradona ameliyat olacak!

    Son dakika - Diego Armando Maradona ameliyat olacak!

    İtalya'da Vedat Muriqili Lazio'ya koronavirüs soruşturması!

    İtalya'da Vedat Muriqili Lazio'ya koronavirüs soruşturması!

    Sıradaki Haber