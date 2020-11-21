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Haberlerİspanya La Liga Haberleri CANLI | Atletico Madrid - Barcelona
21.11.2020 - 23:03 |

CANLI | Atletico Madrid - Barcelona

İspanya La Liga'da Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Müsabaka saat 23.00'te başladı.

CANLI | Atletico Madrid - Barcelona
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İspanya La Liga'nın 10 haftasında Ligin zirvesini zorlayan Atletico Madrid ile Barcelona yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alan ev sahibi Atletico Madrid, son 5 karşılaşmasında tek galibiyet alan Barça'ya karşı kazanmak ve ligin zirvesine giden yolda avantaj kazanmak istiyor. Müsabaka saat 23.00'te başladı.

CANLI | Atletico Madrid - Barcelona

İLK 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso, Liorente, Koke, Saul, Carrasco, Correa, J. Felix

Barcelona: ter Stegen, S. Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Pjanic, de Jong, Dembele, Messi, Pedri, Griezmann

CANLI | Atletico Madrid - Barcelona

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