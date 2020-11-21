21.11.2020 - 23:03 |
CANLI | Atletico Madrid - Barcelona
İspanya La Liga'da Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Müsabaka saat 23.00'te başladı.
İspanya La Liga'nın 10 haftasında Ligin zirvesini zorlayan Atletico Madrid ile Barcelona yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alan ev sahibi Atletico Madrid, son 5 karşılaşmasında tek galibiyet alan Barça'ya karşı kazanmak ve ligin zirvesine giden yolda avantaj kazanmak istiyor. Müsabaka saat 23.00'te başladı.
İLK 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso, Liorente, Koke, Saul, Carrasco, Correa, J. Felix
Barcelona: ter Stegen, S. Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Pjanic, de Jong, Dembele, Messi, Pedri, Griezmann