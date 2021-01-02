02.01.2021 - 15:05 |
CANLI | Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir
Süper Lig'in 16. haftasının kritik maçında Alanyaspor, 6 haftadır galibiyet hasret kalan Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz.
Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, bu sezon büyük düşüş yaşayan son şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan zorlu karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan.
İLK 11'LER:
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Cemali, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Deniz, Crivelli