Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlanyaspor Haberleri CANLI | Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir
02.01.2021 - 15:05 |

CANLI | Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir

Süper Lig'in 16. haftasının kritik maçında Alanyaspor, 6 haftadır galibiyet hasret kalan Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz.

CANLI | Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir
ABONE OL

Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, bu sezon büyük düşüş yaşayan son şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. 

Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan zorlu karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan.

CANLI | Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir

İLK 11'LER:

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Cemali, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Deniz, Crivelli

CANLI | Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir

 

Umut Nayir: Hedefim Avrupa'da devam edebilmek
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. 'Omar'ın tedavisi olumlu gidiyor'
    'Omar'ın tedavisi olumlu gidiyor'
  2. Kritik maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi
    Kritik maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi
  3. Dev derbi şifresiz...
    Dev derbi şifresiz...
  4. CANLI | Alanyaspor-Başakşehir
    CANLI | Alanyaspor-Başakşehir
  5. Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda, muhtemel 11leri ve hakemi kim?
    Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda, muhtemel 11leri ve hakemi kim?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Son dakika | Barcelona'da Coutinho şoku! 3 ay yok...

Son dakika | Barcelona'da Coutinho şoku! 3 ay yok...

Hatayspor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Hatayspor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Son dakika | Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu açıklandı! 4 eksik

Son dakika | Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu açıklandı! 4 eksik

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet