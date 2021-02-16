CANLI | Barcelona - Paris Saint Germain

Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçında Barcelona evinde Paris Saint Germain'i konuk ediyor. Mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers düdük çaldığı müsabaka saat 23.00'te başladı.

Barcelona-Paris Saint Germain daha önce 2016/2017 sezonunda son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya gelmiş ilk maç Parc Des Princes'te PSG'nin 4-0'lık galibiyeti ile sona ermişti. Camp Nou'da oynanan rövanş mücadelesinde Barcelona ulaşılması güç bir sonuç alarak sahadan 6-1'lik skorla galip ayrılmış ve adını çeyrek finale yazdıran taraf olmuştu.

İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Pique, Lenglet, Dest, Alba, de Jong, Sergio, Pedri, Dembele, Messi, Griezmann

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Verratti, Mbappe, Icardi

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonunda ilk maçlar 16-17 Şubat tarihleri arasında rövanş maçları ise 23-24 Şubat tarihleri arasında oynanacak.