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06.01.2021 - 15:10 |

CANLI | Başakşehir - Erzurumspor

Süper Lig'in 17. haftasında son şampiyon Başakşehir evinde BB Erzurumspor'u konuk ediyor. İşte karşılaşmanın ilk 11'leri...

CANLI | Başakşehir - Erzurumspor
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Başakşehir - Erzurumspor'u ağırlıyor. Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son 7 maçında galibiyet alamayan son şampiyon Mesut Bakkal yönetiminde çıkışa geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. 

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16:00'da oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2 ekranlarından naklen yayınlanırken Skorer Canlı anlatım sayfasında da takip edebilirsiniz. 

CANLI | Başakşehir - Erzurumspor

İLK 11'LER;
Başakşehir: Volkan Babacan, Berkay Özcan, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut, İrfan Can, Deniz Türüç, Edin Visca, Chadli, Gulbrandsen

Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Adolphe Tekikeu, Hasan Hatipoğlu, Leo Schwechlen, Donald, Osman Çelik, Obertan, Emrah Başsan, Ricardo Gomes, Novikovas

CANLI | Başakşehir - Erzurumspor

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LA LIGA | Maç özeti | Huesca-Barcelona: 0-1
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