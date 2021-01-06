CANLI | Başakşehir - Erzurumspor

Başakşehir - Erzurumspor'u ağırlıyor. Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son 7 maçında galibiyet alamayan son şampiyon Mesut Bakkal yönetiminde çıkışa geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16:00'da oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2 ekranlarından naklen yayınlanırken Skorer Canlı anlatım sayfasında da takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER;

Başakşehir: Volkan Babacan, Berkay Özcan, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut, İrfan Can, Deniz Türüç, Edin Visca, Chadli, Gulbrandsen

Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Adolphe Tekikeu, Hasan Hatipoğlu, Leo Schwechlen, Donald, Osman Çelik, Obertan, Emrah Başsan, Ricardo Gomes, Novikovas