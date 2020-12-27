CANLI | Başakşehir - Kasımpaşa

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Başakşehir oynadığı 13 karşılaşmada aldığı 15 puanla haftaya 16. sırada giriyor. Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 18 puana sahip. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf, Hodzic.

PSG vs İstanbul Başakşehir Maçının Perde Arkası