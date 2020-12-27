27.12.2020 - 17:03 |
CANLI | Başakşehir - Kasımpaşa
Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Başakşehir oynadığı 13 karşılaşmada aldığı 15 puanla haftaya 16. sırada giriyor. Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 18 puana sahip. Müsabaka saat 19.00'da başladı.
BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf, Hodzic.
PSG vs İstanbul Başakşehir Maçının Perde Arkası