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HaberlerBasaksehir Haberleri CANLI | Başakşehir - Kasımpaşa
27.12.2020 - 17:03 |

CANLI | Başakşehir - Kasımpaşa

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Başakşehir - Kasımpaşa
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Başakşehir oynadığı 13 karşılaşmada aldığı 15 puanla haftaya 16. sırada giriyor. Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 18 puana sahip. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Başakşehir - Kasımpaşa

 

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf, Hodzic.

CANLI | Başakşehir - Kasımpaşa

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