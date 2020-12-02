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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri CANLI | Başakşehir-Leipzig
02.12.2020 - 19:50 |

CANLI | Başakşehir-Leipzig

Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir kritik maçta RB Leipzig'i konuk ediyor. Deplasmandaki ilk maçı Alman ekibi 2-0 kazanmıştı. Zorlu karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz.

CANLI | Başakşehir-Leipzig
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'ndaki 5. maçta Medipol Başakşehir, güçlü rakibi RB Leipzig'i ağırlıyor.

Grupta 3 puanı bulunan temsilcimizde tek hedef kazanmak. Alman ekibinin ise 6 puanı bulunuyor. Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı RB Leipzig 2-0 kazanmıştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayan karşılaşmanın hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande. Zorlu karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz. 

CANLI | Başakşehir-Leipzig

 

İLK 11'LER:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba.

RB LEİPZİG: Gulacsi, Mukiele, Konate, Upamecano, Angelino, Sabitzer, Haidara, Kampl, Forsberg, Dani Olmo, Poulsen

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