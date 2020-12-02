CANLI | Başakşehir-Leipzig
Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir kritik maçta RB Leipzig'i konuk ediyor. Deplasmandaki ilk maçı Alman ekibi 2-0 kazanmıştı. Zorlu karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'ndaki 5. maçta Medipol Başakşehir, güçlü rakibi RB Leipzig'i ağırlıyor.
Grupta 3 puanı bulunan temsilcimizde tek hedef kazanmak. Alman ekibinin ise 6 puanı bulunuyor. Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı RB Leipzig 2-0 kazanmıştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayan karşılaşmanın hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande. Zorlu karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz.
İLK 11'LER:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba.
RB LEİPZİG: Gulacsi, Mukiele, Konate, Upamecano, Angelino, Sabitzer, Haidara, Kampl, Forsberg, Dani Olmo, Poulsen