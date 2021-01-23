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23.01.2021 - 17:22 |

CANLI | Başakşehir - Rizespor

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir eviden Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Başakşehir çıkış için mutlak 3 puan istiyor. Rizespor'da 12 eksik bulunuyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

CANLI | Başakşehir - Rizespor
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Süper Lig'in 21. haftasında ligin 14. sırasında yer alan Başakşehir, puan tablosunun 13. sırasındaki Rizespor'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Son iki maçından 1 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla 14. sırada girdi. Beş maçlık galibiyet özlemini Gaziantep FK önünde sonlandıran Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. durumda yer alıyor.

CANLI | Başakşehir - Rizespor

İLK 11'LER

M. Başakşehir: Mert, Rafael, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, İrfan Can, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Crivelli, Gulbrandsen

Rizespor: Zafer; Onur, Selim, Meriah, Melnjak; Abdullah, Donsah; Sabo, Doğan, Michalak; Samudio

CANLI | Başakşehir - Rizespor

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MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Medipol Başakşehir, ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli ekip, Hes Kablo Kayserispor'a deplasmanda 2-0 yenildiği mücadelenin ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahada yer aldı. 

Medipol Başakşehir'de Ponck, Mahmut Tekdemir, Giuliano, Aleksic ve Demba Ba'nın yerine Mehmet Topal, Epureanu, Berkay Özcan, Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11'de görev yaptı. 

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren Edin Visca, Nacer Chadli, Bolingoli ve Junior Caiçara kadroda yer almadı. 

Turuncu-lacivertli ekip; Mert Günok, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Crivelli ve Gulbrandsen ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Epureanu geri döndü

Medipol Başakehir'de geçtiğimiz hafta Hes Kablo Kayserispor karşısında forma giyemeyen Alexandru Epureanu ilk 11'de yer aldı. 

Kaptan Epureanu, yeni transfer Brezilyalı oyuncu Leonardo Duarte ile birlikte savunma ikilisini oluşturdu.

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