Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri CANLI | Başakşehir - Sivasspor
16.01.2021 - 15:59 |

CANLI | Başakşehir - Sivasspor

Süper Lig'in 19. haftasında son şampiyon Başakşehir - Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

CANLI | Başakşehir - Sivasspor
ABONE OL

Başakşehir - Sivasspor ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. haftada ligde istediği performansı sergilemeyen son şampiyon Başakşehir'in konuğu Demir Grup Sivasspor. Ligde iki takımında 22 puanı bulunuyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor. Maçı Skorer Canlı Anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz...

CANLI | Başakşehir - Sivasspor

İLK 11'LER:

Başakşehir: Volkan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Aleksic, Demba Ba, Crivelli

Sivasspor: Ali, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Gradel, Erdoğan, Yatabare

BAŞAKŞEHİR'DE EDIN VISCA ŞOKU
Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, DG Sivasspor'u ağırlıyor. Bu önemli mücadelede turuncu-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Visca, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Edin Visca'nın son maçtan sonra ağrıları olduğunu ve kendisini riske atmak istemediklerini söyledi.

CANLI | Başakşehir - Sivasspor

?rel=0
Senad Ok, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı | Mesut Özil, Szalai, Sokratis...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray'dan Ndayishimiye için resmi teklif
    Galatasaray'dan Ndayishimiye için resmi teklif
  2. Galatasaray: 89 - OGM Ormanspor: 87
    Galatasaray: 89 - OGM Ormanspor: 87
  3. 'Yalova, su sporları merkezi olacak'
    'Yalova, su sporları merkezi olacak'
  4. Gaziantep'te zorlu mücadele!
    Gaziantep'te zorlu mücadele!
  5. Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
    Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI | Başakşehir - Sivasspor

CANLI | Başakşehir - Sivasspor

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nemanja Nedovic

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nemanja Nedovic

Akhisarspor'da Theofanis Gekas sürprizi

Akhisarspor'da Theofanis Gekas sürprizi

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet