CANLI | Başakşehir - Sivasspor

Başakşehir - Sivasspor ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. haftada ligde istediği performansı sergilemeyen son şampiyon Başakşehir'in konuğu Demir Grup Sivasspor. Ligde iki takımında 22 puanı bulunuyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor. Maçı Skorer Canlı Anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER:

Başakşehir: Volkan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Aleksic, Demba Ba, Crivelli

Sivasspor: Ali, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Gradel, Erdoğan, Yatabare

BAŞAKŞEHİR'DE EDIN VISCA ŞOKU

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, DG Sivasspor'u ağırlıyor. Bu önemli mücadelede turuncu-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Visca, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Edin Visca'nın son maçtan sonra ağrıları olduğunu ve kendisini riske atmak istemediklerini söyledi.