CANLI | Beşiktaş - Antalyaspor

The Land of Legends turnuvasını üçüncü olarak tamamlamak için Beşiktaş, Antalyaspor ile karşılaşıyor. Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başladı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un katıldığı turnuvada Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 4-0, Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu.





İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin.

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Ersan, Veysel, Mukairu, Fredy, Ufuk, Hakan, Amilton, Orgill, Jahovic





UMUT NAYİR KADRODAN ÇIKARILDI

Umut Nayir'in sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığı Beşiktaş tarafından açıklandı.

İşte o açıklama;

"Futbol Takımımızın dün (3 Eylül) gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Umut Nayir’e, sağlık ekibimiz tarafından risk analizi değerlendirmesi yapılmıştır.

Futbolcumuz Umut Nayir, yapılan değerlendirme neticesinde, tedbir amaçlı olarak siyah-beyazlılarımızın FT Antalyaspor ile oynayacağı The Land Of Legends Cup maçı kadrosuna dahil edilmemiştir."

Atakan Üner Beşiktaş'ta!