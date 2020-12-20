CANLI | Beşiktaş - BB Erzurumspor

Süper Lig'in 13. haftası kritik bir maça sahne oluyor. 9'uncu sırada yer alan Beşiktaş; 19'uncu sırada yer alan Erzurumspor'u konuk ediyor. Geçen hafta yenilgi alıp moral bozukluğu yaşayan Kara Kartal, bu sefer 3 puan alıp zirveye ortak olmanın peşinde... Vodafone Park'ta oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı. Maçı hakem Umut Meler yönetiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Necip, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz; Josef de Souza; Ghezzal, Mensah, Atiba, N'Koudou; Aboubakar.

Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes.

VALENTİNE ROSİER CEZALI

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, sarı kart cezası sebebiyle BB Erzurumspor karşısında sahada yer almadı.

Bu sezonun en isabetli transferlerinden biri olarak değerlendirilen ve Aytemiz Alanyaspor maçında 4'üncü sarı kartını gören Fransız sağ bek, BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

Rosier, profesyonel futbol hayatındaki ilk golünü ise Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu kupa maçında atmıştı.