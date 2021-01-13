CANLI | Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Günün kapanış mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Tek maç üzerinden oynanacak ve kazananın adını çeyrek finale yazdıracağı zorlu maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar

ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer, Onur, Emir, Selim, Alberk, Yasin, Donsah, Fernando, Michalak, Doğan, Kemal