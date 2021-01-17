CANLI | Beşiktaş - Galatasaray

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Vodafone Arena'da oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Galatasaray deplasmanda kazanırsa 2 puan gerisinde olan rakibini geçerek maç fazlasıyla liderliğe oturacak. Beşiktaş ise Galatasaray'ı yenerek hem şampiyonluk için yarıştığı rakibiyle puan farkını artırmak, hem de liderliği devam ettirmek amacında.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar.

Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Oğulcan, Belhanda, Arda Turan, Diagne





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



20. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrası Vida'dan vücut çalımıyla sıyrılarak ceza sahası önünde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

33. dakikada Arda Turan'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Marcao gelişine vurdu. Kaleye giden topa son anda ayak koyan Atiba, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

35. dakikada Marcao'nun orta sahadan verdiği geri pasta topu kapan Larin, hızla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Ghezzal meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi, top direğin üstenden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Fatih Öztürk, Martin Linnes, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Emre Akbaba'yı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan'ı görevlendirdi.

Galatasaray derbiye Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Younes Belhanda, Arda Turan ve Mbaye Diagne ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Fatih Öztürk, Linnes, Emre Kılınç, Babel ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Valentine Ozornwafor ve Sofiane Feghouli oturdu.

Terim, orta sahada Etebo'yu tercih etti

Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde orta sahada Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'ya formayı verdi. Tecrübeli teknik adam, sezon başında İngiltere ekibi Stoke City'den kiralanan ve ligde fazla süre alamayan Etebo'yu derbide savunmanın önünde görevlendirdi.

Terim, bu bölgede düzenli forma giyen Emre Kılınç'ı ise derbide yedekler arasında tuttu.

Sakatlığı geçen Feghouli yedekte

Galatasaray'da sakatlığı geçen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, derbide yedekler arasında yer aldı.

Ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Feghouli, sonraki 4 resmi maçın kadrosunda bulunamamıştı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşı gecesi yaşadığı kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui ise kadroda yer almadı.

7 farklı isim

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçına göre 7 farklı isimle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev verdiği Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'i derbi maçta da oynattı.

Yalçın, kupa mücadelesinde dinlendirdiği Domagoj Vida ile Valentin Rosier'i derbi mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdü. Çaykur Rizespor maçında sağ bekte forma giyen Necip Uysal, Galatasaray karşısında yedek soyunurken, bu oyuncunun yerine Rosier oynadı.

Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de şans bulan Welinton, sarı kart cezası nedeniyle derbi karşılaşmasında görev alamadı. Welinton'un yokluğunda stoperde Vida forma giydi.

Hafta içi oynanan kupa maçında ilk 11'de şans bulan Utku Yuvakuran, Georges-Kevin N'Koudou, Fabrice N'Sakala, Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah, derbi maçına yedek başladı.

Siyah-beyazlı ekipte bu oyuncuların yerine Ersin Destanoğlu, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Atiba ve Josef de Souza ilk 11'de şans buldu.

Ljajic ve Gökhan Töre de kadroda

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkların ardından takıma dönen Adem Ljajic ve Gökhan Töre, 9 maç sonra bir lig maçında kadroda yer alabildi.

Siyah-beyazlı formayla son olarak Medipol Başakşehir maçında süre alabilen iki oyuncu, sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Gökhan ve Ljajic, kupadaki Çaykur Rizespor maçında olduğu gibi derbi mücadelesine de yedek başladı.

Beşiktaş'ta ayrıca genç oyuncular Kartal Kayra Yılmaz ile Serdar Saatçi yedek soyundu.

Güven Yalçın kadroda yok

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon tüm resmi maçlarda kadroda yer alan Güven Yalçın, derbi maçta kadro dışında kaldı.

Sergen Yalçın'ın kamp kadrosuna dahil ettiği Güven, ayağında ağrı hissetmesi nedeniyle Galatasaray karşısında takımını yalnız bıraktı.

Beşiktaş'ta derbi öncesi açıklanan kamp kadrosunda yer almayan Serdar Saatçi, teknik direktör Yalçın tarafından kadroya dahil edildi.

Tribüne futbolcuların posterleri asıldı

Derbi maçta futbolcuların posterleri tribünlere asıldı. Siyah-beyazlı oyuncuların posterleri locaların olduğu bölümde yer aldı.

Bu arada Beşiktaşlı taraftarların hazırladığı çok sayıda pankart da tribünde bulundu. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, maç öncesi ısınma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde annesi vefat eden Vincent Aboubakar'ın yanına giderek taziyelerini iletti.