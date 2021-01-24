CANLI | Beşiktaş - Göztepe

Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş evinde Göztepe’yi konuk ediyor. En yakın takipçisi olan Fenerbahçe'nin 2 puan önüne yerleşen Beşiktaş, Göztepe’yle oynayacakları mücadeleden de zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe, Ünal Karaman yönetiminde ilk maçına çıktı. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka saat 19.00’da başladı.







Beşiktaş - Göztepe ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar

Göztepe: İrfan Can, Mihokevic, Titi, Halil, Soner, Ndiaye, Tripic, Zulj, Berkan, Nwobodo, Paluli

Yenilmezlik serisi

Beşiktaş, Süper Lig’de 8 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük’ü (4-1) yendi. Beşiktaş, 8 maçlık yenilmezlik serisinde 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.