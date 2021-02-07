CANLI | Beşiktaş - Konyaspor! İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 24. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, Konyaspor'u konuk edecek.Beşiktaş, iki rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaştığı haftada yeniden çıkış yakalamak ve derbi haftasını değerlendirmek için mutlak galibiyet kovalayacak. Konyaspor ise 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile karşılaşacak. Son 2 haftasında 5 puan yitiren ve 3. sıraya gerileyen Beşiktaş galibiyet hesapları yapıyor. Beşiktaş, iki rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaştığı haftada yeniden çıkış yakalamak ve derbi haftasını değerlendirmek için mutlak galibiyet kovalayacak. 5 maçtır galibiyete hasret kalan Konyaspor ise 24 puanla 15. sırada bulunuyor
Beşiktaş - Konyaspor ilk 11'ler:
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef de Souza, Necip Uysal, Adem Ljajic, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar
Yedekler: Emre, Utku, Montero, Nkoudou, Oğuzhan, Atiba, Hasic, Bilal, Serdar.
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Shengelia, Sekidika, Miya, Kravets
Skorer duyurmuştu
Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; son maçlarda çok yorulan Atiba'yı dinlendirme kararı alan siyah-beyazlı teknik adam, Necip Uysal'ı ilk onbirde oynatacak.
Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vodafone Park’taki karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.
Beşiktaş üstün
Beşiktaş, geride kalan 39 karşılaşmanın 22’sini kazandı, 12’sinde berabere kaldı, 5’ini yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş’ın 79 golüne, Konyaspor 37 golle karşılık verdi. Süper Lig’in ilk yarısında rakibini 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, 8 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırmayı başardı.
Beşiktaş'ta 4 eksik
Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah cezaları nedeniyle bu akşamki karşılaşmada görev alamayacak. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maçla cezalandırılmıştı. Tahkim dün cezayı onadı. Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart gören ve bu sezon 4. kez bu durumla karşı karşıya kalan Mensah da cezası nedeniyle bugünkü karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve yeni transfer Cenk Tosun da bugünkü maçın kadrosunda yer almayacak.