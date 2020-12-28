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HaberlerSkorer Haberleri CANLI | Beşiktaş - Sivasspor
28.12.2020 - 17:41 |

CANLI | Beşiktaş - Sivasspor

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş kendi evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Kara Kartal 3 puanı hansesine yazdırdığı takdirde 2. sıraya yerleşecek. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Beşiktaş - Sivasspor
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Süper Lig'de Beşiktaş evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Beşiktaş, Galatasaray'ın lider olduğu bu hafta 2'nciliği kovalayacak. Vodafone Park'ta oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.

CANLI | Beşiktaş - Sivasspor

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz; Necip; Ghezzal, Mensah, Atiba, N'Koudou; Güven Yalçın.

Beşiktaş'ın yedekleri: Utku, Montero, Oğuzhan Özyakup, Larin, Hasic, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra, Serdar Saatçı.

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

CANLI | Beşiktaş - Sivasspor

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, son oynadığı MKE Ankaragücü maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. 

Siyah-beyazlı ekipte annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden Vincent Aboubakar'ın yerine Güven Yalçın, Demir Grup Sivasspor karşısında gol aradı. 

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Josef de Souza'ın orta sahadaki görevini ise Necip Uysal yerine getirmeye çalıştı. 

MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Fabrice N'Sakala yedek soyunurken, sağ bekte Rıdvan Yılmaz forma giydi. 

Geçen haftaki maçta yüzüne darbe alan ve gözü şişen Cyle Larin de Demir Grup Sivasspor mücadelesine yedek başladı. Larin'in yerine ilk 11'de Georges-Kevin N'Koudou şans buldu.

Güven Yalçın 10 maç aradan sonra ilk 11'de oynadı 

Aboubakar'ın yokluğunda ilk 11'de oynayan Güven Yalçın, ligde 10 maç aradan sonra bu şansı yakaladı.

Beşiktaş'ın 3. haftada İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 4-1 yenildiği karşılaşmada ilk 11'de oynayan Güven; Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında sonradan oyuna dahil oldu. 

Güven, Medipol Başakşehir mücadelesinde ise kadroda yer almasına rağmen süre alamadı. 

Utku Yuvakuran 3 maçın ardından kadroda 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, 3 maç sonra kadroda yer buldu. 

Karantina sürecinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu ve ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü maçlarını kaçıran Utku, Demir Grup Sivasspor karşısında yedekler arasında yer aldı. 

Beşiktaş'ta ayrıca Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz ve Serdar Saatçi yedek soyundu.

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