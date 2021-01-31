CANLI - Beşiktaş - Trabzonspor

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk ediyor. Beşiktaş ile Trabzonspor, 132. kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe'den liderliği almak isterken Trabzonspor ise rakibini yenerek puan farkını düşürmenin hesabını yapıyor.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR İLK 11'LER:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz. Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Mensah, Cyle Larin, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasına göre bu karşılaşmaya 2 farklı isimle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Göztepe mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Welinton ile Fabrice N'Sakala'yı Trabzonspor karşısında yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine stoperde Francisco Montero'yu oynatırken, sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.

Güven Yalçın ve Hasic 3 maç sonra kadroda

Siyah-beyazlı ekipte Güven Yalçın ile Ajdin Hasic, 3 maç sonra kadroda yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçının kadrosundan çıkarılan Güven, yeni tip koronavirüs karantina süreci nedeniyle Fatih Karagümrük ve Göztepe karşılaşmalarının kadrosunda da yer bulamamıştı.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ajdin Hasic de Güven Yalçın gibi 3 maç sonra kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Utku Yuvakuran, Georges-Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz yedek soyundu.

Beşiktaş'ın transferi için Eskişehirspor ile anlaşmaya vardığı Bilal Ceylan da takım otobüsüyle Vodafone Park'a geldi.

Bu arada Beşiktaşlı oyuncular, taraftarların imzaladığı formayla Trabzonspor maçına çıktı.

Trabzonspor'da Süper Kupa'nın kadrosu değişmedi

Hafta içi TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında kadroyu bozmadı.

Bordo-mavili ekip, Medipol Başakşehir karşısındaki ilk 11'le sahaya çıktı.

Abdullah Avcı eski takımına karşı

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, eski takımına karşı sahada yer aldı. Geçen sezonun başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, 24 Ocak 2020'de görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Bakasetas yedek

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Anastasios Bakasetas da kadroda yer aldı. Bakasetas, Beşiktaş karşısında yedek soyundu.

Trabzonspor'da Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Lewis Baker, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Faruk Can Genç ile Afobe yedekler arasında bulundu.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi. Maç öncesi hafta içi vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Varol Ürkmez için saygı duruşunda bulunuldu.

Abdulkadir Parmak ilk dakikada sakatlandı

Trabzonspor, maça şansız bir şekilde başladı.

Bordo-mavili ekipte Abdulkadir Parmak, ilk dakikada sakatlandı. Maçın henüz ilk saniyelerinde yerde kalan Abdulkadir, daha sonra sahayı terk etti.

Maçta 3 dakika 10 kişi mücadele eden Trabzonspor'da Abdulkadir'in yerine Lewis Baker oyuna dahil oldu.