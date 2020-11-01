CANLI | BeÅŸiktaÅŸ - Yeni Malatyaspor

SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ evindeÂYeni Malatyaspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor.Â 7 puanÄ± bulunan BeÅŸiktaÅŸ bu maÃ§Ä± kazanarak seri yakalamak istiyor.Â Â Yeni Malatyaspor ise 2â€™ÅŸer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor. Vodafone Park'taki mÃ¼cadele saat 19.00'da baÅŸladÄ±. MaÃ§Ä± hakemÂ Atilla KaraoÄŸlan yÃ¶netiyor.

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Ä°LK 11'LER

BeÅŸiktaÅŸ:Â Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, OÄŸuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Yeni Malatya: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Ahmed, Cueva, Tetteh, Kubilay.

BEÅžÄ°KTAÅž ÃœSTÃœN

Ä°ki takÄ±mÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± 6 maÃ§ta BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 4, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karÅŸÄ±laÅŸma ise golsÃ¼z sona erdi.

Ä°ki takÄ±m geÃ§en sezon oynadÄ±klarÄ± maÃ§larda deplasmanda birbirlerine Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurmayÄ± bildi. Yeni Malatyaspor, Ä°stanbul'da BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 2-0 yenerken, siyah-beyazlÄ± ekip de dÄ±ÅŸ sahada rakibini 1-0 maÄŸlup etti.

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