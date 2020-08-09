Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri CANLI | Beşiktaş'a destek gecesi 'Bırakmam seni'
09.08.2020 - 21:52 |

CANLI | Beşiktaş'a destek gecesi 'Bırakmam seni'

Beşiktaş’ta ‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyasına destek gecesi düzenleniyor. Vodafone Park’ta Beşiktaşlı ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan’ın sunuculuğunda gerçekleşen organizasyon Kanal D'den naklen yayınlanıyor.

CANLI | Beşiktaş'a destek gecesi 'Bırakmam seni'
ABONE OL

Beşiktaş'ın başlattığı ‘Bırakmam Seni’ kampanyası için Kanal D'de destek gecesi düzenleniyor.  ‘Ödül Senin’ adıyla yayınlanan ‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyası, Vodafone Park Stadı’nda saat 22.00'de başladı. Organizasyonun sunuculuğunu Beşiktaşlı ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan üstleniyor. 

Statta canlı yayın için özel hazırlanan tribünde Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ile tüm branşlarda Beşiktaş forması giymiş eski ve faal sporcular ile antrenörler yer alıyor.

Erdoğan’ın konukları arasında; Hülya Avşar, Zafer Algöz, Mehmet Erdem, Hakan Altun, Ömür Gedik ve Barış Murat Yağcı gibi isimler bulunuyor.

'Ödül Senin' gecesinde 2 adet ev, 4 adet de araba olmak üzere, toplam 1903 adet hediye dağıtılacak.

KANAL D'DEKİ YAYIN İÇİN TIKLAYIN

Ahmet Nur Çebi: Bütün sporseverlere güzel bir yayın diliyorum. Bu gece bizim içi farklı ve önemli. Bu taşın altına elimizi hepimiz beraber koymalıyız. bütün Beşiktaşlılardan ellerinden geldiğince bize destek olmalarını istiyorum. 300 bine yakın SMS aldık. Sayın Rahmi Koç'un kampanyamıza 10 milyon Lira destek vererek programımıza başlayacağımızı söylemek istiyorum.

"Yönetim kurulum 5 milyon TL bağışta bulunuyor. Ben de Beşiktaş Başkanı olarak 5 milyon TL bağışta bulunuyorum."

Emre Gönlüşen'i unutmadı
Spor spikerimiz Emre Gönlüşen'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, ailesine sabır diliyorum. 

CANLI | Beşiktaşa destek gecesi Bırakmam seni

CANLI | Beşiktaşa destek gecesi Bırakmam seni

Beşiktaş Yardım Kampanyası

    Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geldi...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Atletico Madrid'de 2 isimde koronavirüs testi pozitif çıktı!
      Son dakika | Atletico Madrid'de 2 isimde koronavirüs testi pozitif çıktı!
    2. CANLI | Beşiktaş'a destek gecesi 'Bırakmam seni'
      CANLI | Beşiktaş'a destek gecesi 'Bırakmam seni'
    3. Fenerbahçe transfer haberleri | Lazio, Vedat Muriqi için İstanbul'da!
      Fenerbahçe transfer haberleri | Lazio, Vedat Muriqi için İstanbul'da!
    4. Beşiktaş transfer haberleri | Balotelli'den "Come to Beşiktaş" çağrısına cevap!
      Beşiktaş transfer haberleri | Balotelli'den "Come to Beşiktaş" çağrısına cevap!
    5. Formula 1 Büyük Britanya'da zafer Max Verstappen'in!
      Formula 1 Büyük Britanya'da zafer Max Verstappen'in!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray haberleri | Herkes tatilde, Ozornwafor çalışıyor! Satın alma opsiyonu...

    Galatasaray haberleri | Herkes tatilde, Ozornwafor çalışıyor! Satın alma opsiyonu...

    Fenerbahçe transfer haberleri | Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i istiyor!

    Fenerbahçe transfer haberleri | Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i istiyor!

    Lucescu, Kenan Karaman'ı istiyor

    Lucescu, Kenan Karaman'ı istiyor

    MotoGP Çekya Grand Prix'sini Brad Binder kazandı

    MotoGP Çekya Grand Prix'sini Brad Binder kazandı

    Sıradaki Haber