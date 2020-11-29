CANLI | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Antalyaspor

Süper Lig'de günün ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Antalyaspor, Erzurum'da karşılaşıyor. Ligde son 5 haftadır galip gelemeyen ve çıkış yakalamak isteyen ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu maç öncesinde 8 puan ve 1 maç eksiğiyle 17. sırada yer alıyor. Konuk Antalyaspor ise son 6 haftadan galibiyet çıkaramadı. Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle birlikte tek hedefi galibiyet olan Akdeniz ekibi 9 puanla rakibinin bir basamak üstünde yer alıyor.

Hakem Ali Şansalan'ın görev yaptığı karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını SKORER'den takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Muhammed, Novikovas, Gomes

Antalyaspor: Ferhat, Veysel, Ersan, Naldo, Kudryashov, Nuri, Ufuk, Amilton, Fredy, Podolski, Jahovic

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