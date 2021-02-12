12.02.2021 - 18:07 |
CANLI | Çaykur Rizespor - Erzurumspor
Süper Lig'de 26. haftasında Çaykur Rizespor evinde BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor. Maçın canlı anlatımını sayfamızdan takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de 26. haftasında Çaykur Rizespor evinde BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Ligdeki son maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Rize temsilcisi, 26 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Kayserispor'la 1-1 berabere kalan konuk Erzurumspor ise 22 puanla 18. sırada bulunuyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Djokovic, Donsah, Baiano, Michalak, Samudio, Skoda
BB Erzurumspor: Szumski, Schwechlen, Teikeu, Da Costa, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Novikovas, Aatıf, Ricardo Gomes