CANLI | Çaykur Rizespor - Erzurumspor

Süper Lig'de 26. haftasında Çaykur Rizespor evinde BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Ligdeki son maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Rize temsilcisi, 26 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Kayserispor'la 1-1 berabere kalan konuk Erzurumspor ise 22 puanla 18. sırada bulunuyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Djokovic, Donsah, Baiano, Michalak, Samudio, Skoda

BB Erzurumspor: Szumski, Schwechlen, Teikeu, Da Costa, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Novikovas, Aatıf, Ricardo Gomes