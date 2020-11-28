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HaberlerGalatasaray Haberleri CANLI | Çaykur Rizespor - Galatasaray
28.11.2020 - 15:50 |

CANLI | Çaykur Rizespor - Galatasaray

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Galatasaray, Çaykur Rizespor, karşısında galibiyet istiyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Çaykur Rizespor - Galatasaray
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üper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı sahasında ağırlıyor. Galatasaray, Çaykur Rizespor, karşısında galibiyet istiyor. Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor ise ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Çaykur Rizespor - Galatasaray

 

İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Dilver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Baiano, Boldrin, Onur, Remy

GALATASARAY: Fatih, Taylan, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne

 

CANLI | Çaykur Rizespor - Galatasaray

İzolasyon süreçleri devam eden 5 futbolcu yok

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu, takımdaki yerini alamadı.

İzolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemedi.

Taylan Antalyalı ceza sınırında

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı sarı kart görmesi durumunda 11. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında görev alamayacak.

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