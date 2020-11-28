CANLI | Çaykur Rizespor - Galatasaray

üper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı sahasında ağırlıyor. Galatasaray, Çaykur Rizespor, karşısında galibiyet istiyor. Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor ise ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı.

İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Dilver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Baiano, Boldrin, Onur, Remy

GALATASARAY: Fatih, Taylan, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne

İzolasyon süreçleri devam eden 5 futbolcu yok

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu, takımdaki yerini alamadı.

İzolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemedi.

Taylan Antalyalı ceza sınırında

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı sarı kart görmesi durumunda 11. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında görev alamayacak.