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20.01.2021 - 15:09 |

CANLI | Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

CANLI | Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
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Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor.

BeinSports ekranlarından canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı dilerseniz Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

İŞTE İLK 11'LER

ÇaykurRizespor: Zafer, Onur, Selim, Talbi, Melnjak, Abdullah, Donsah, Doğan, Fernando, Samudio, Skoda

GaziantepFK: Günay, Djilobodji, Toşça, Kenan, Muhammet, Güray, Olkowski, Oğuz Ceylan, Mirallas, Maxim, Kozulj

CANLI | Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

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