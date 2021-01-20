20.01.2021 - 15:09 |
CANLI | Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.
Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor.
BeinSports ekranlarından canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı dilerseniz Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
ÇaykurRizespor: Zafer, Onur, Selim, Talbi, Melnjak, Abdullah, Donsah, Doğan, Fernando, Samudio, Skoda
GaziantepFK: Günay, Djilobodji, Toşça, Kenan, Muhammet, Güray, Olkowski, Oğuz Ceylan, Mirallas, Maxim, Kozulj