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02.02.2021 - 18:08 |

CANLI | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 23. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. İki ekip de kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

CANLI | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
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 Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Çaykur RizesporKasımpaşa'yı konuk ediyor.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede Serkan Tokat düdük çalacak.

Son maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Rize temsilcisi 25 puanla 13. sırada yer alıyor. Son maçında sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa 25 puanla 12. sırada yer alıyor.

 

 

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Djokovic, Boldrin, Fernando, Onur, Donsah, Samudio, Söderlund

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hodzic, Hajradinovic, Koomson, Thelin

CANLI | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

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