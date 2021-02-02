02.02.2021 - 18:08 |
CANLI | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 23. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. İki ekip de kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede Serkan Tokat düdük çalacak.
Son maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Rize temsilcisi 25 puanla 13. sırada yer alıyor. Son maçında sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa 25 puanla 12. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Djokovic, Boldrin, Fernando, Onur, Donsah, Samudio, Söderlund
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hodzic, Hajradinovic, Koomson, Thelin