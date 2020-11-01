CANLI | Çaykur Rizespor - Kayserispor
Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in son haftalarında çıkış yakalayan Çaykur Rizespor, 6 puanlı Kayserispor'u evinde ağırlıyor. Stjepan Tomas yönetiminde 8 puanla 6. sırada yer alan Çaykur Rizespor ligde önce Ankaragücü ardından Sivasspor'u deplasmanda mağlup ederek ligde son 2 maçından galip ayrıldı.
Kayserispor ise ligde oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet aldı. Bayram Bektaş yönetiminde 6 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor, Çaykur Rizespor deplasmanından puan veya puanlarla ayrılarak çıkış yakalamak istiyor.
beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı hakem Koray Gençlerler yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını SKORER'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Donsah, Samudio, Remy
Sivasspor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Aziz, Kvrzic, Campanharo, Hasan Hüseyin, Fernandes, Lennon, Pedro Henrique, Kanga
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