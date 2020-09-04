04.09.2020 - 16:37 |
CANLI | Çaykur Rizespor - Trabzonspor
Yeni sezon öncesinde Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlık maçları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig devi Trabzonspor diğer bir Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.
Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 17:00'de başlayan karşılaşmayı Skorer canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abduulah, Dimitros, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda.
Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar Ie, Campi, Marlon, Flavio, Anders Trondsen, A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban
Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor