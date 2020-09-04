CANLI | Çaykur Rizespor - Trabzonspor

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlık maçları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig devi Trabzonspor diğer bir Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 17:00'de başlayan karşılaşmayı Skorer canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abduulah, Dimitros, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda.

Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar Ie, Campi, Marlon, Flavio, Anders Trondsen, A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor