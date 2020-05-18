CANLI | Ceyhun Fersoy, Skorer canlı yayınında!

Fenerbahçe taraftarı oyuncu Ceyhun Fersoy, Skorer Instagram hesabında Caner Bakır'ın sorularını yanıtlıyor.

Tecrübeli isim ayrıca canlı yayında izleyenlerin merak ettiklerine de cevap veriyor.

İŞTE O AÇIKLAMALAR



Sağlığımız yerinde. Allah'a şükür iyiyiz. Begüm ile maskemizi takıp kimsenin olmadığı yerde yürüyüş yapıp eve dönüyoruz. 2.5 ay öncesine kadar evi otel olarak kullanıyorduk. Setlerden geliyorduk. Şu an aynaya bakma fırsatım daha çok oluyor (gülerek)

2020 içinde bir anlamamız vardı. 35 bölümümüz kalmıştı. Çekimlere Haziran'da başlıyoruz. Biz 8 Nisan'da son bölümü yayınlamıştık. Güzel gidiyordu. TRT'nin yapımı olarak ilk 10'nun içindeydik sıralamada. Karakterler olarak herkes çok beğenmişti. Çok iyi gidiyordu her şey. 228 bölüm çekmiştik. Elbet bir gün buluşacağız dedik. 2 sezon ara vermiştik. Biz biliyorduk yeniden başlayacağını. Öyle bir hikaye ki 2025'te de 2030'da da koysan bu dizi tutar. Bu dizi değil hatta belgesel bence.

Diziyi artık günlük çektiğimiz için artık 3 gün çalışıyorduk. Haftalık olduğunda bazen 1 gün gidebiliyorduk sete. Sete gittiğimizde kopamıyorduk birbirimizden.