CANLI | Denizlispor - Göztepe

Süper Lig'de kötü günler geçiren Denizlispor, 22. hafta karşılaşmasında sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Hafta içinde teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Denizlispor'da göreve Hakan Kutlu getirilmişti. Ev sahibi Denizlispor, Süper Lig'de son 7 haftadır galip gelemedi. Yeşil Siyahlılar bu süreçte 5 mağlubiyet alırken 2 beraberlik elde etti.

Konuk Göztepe ise üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a Vodafone Park'ta 2-1 mağlup olmuştu. Göztepe'de de teknik direktör değişimi olmuş ve İlhan Palut'un yerine göreve Ünal Karaman getirilmişti.

Deniz Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Sarper Barış Saka'nın yardımcılıklarını ise Cem Satman ve Candaş Elbil yapıyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımı ayrıca SKORER CANLI ANLATIM sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk, Loper, Leismann, Mustafa, Sakıb, Kubilay, Recep, Murawski, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Alpaslan, Obinna, Zulj, Halil, Tripic, Cherif Ndiaye

Göztepe'nin 2020-21 Sezonu Forma Tanıtımı