CANLI| Denizlispor - Hatayspor

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Denizlispor, Hatayspor'u ağırlıyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada hakem Koray Gençerler düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Tiago Lopes, Leismann, Muhammet Özkal, Murawski, Recep Niyaz, Dossevi, Hadi Sacko, Sagal, Mesanovic

Hatayspor: Akın, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ruben, Akintola, Adama Traore, Boupendza, Mame Diouf.

Ligde üst üste Aytemiz Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ettikten sonra çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Yukatel Denizlispor, 14 puanla 20. sırada yer alıyor. Ligin alt sıralarında yer alan Ege ekibi, evindeki mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

Yukatel Denizlispor'da Hugo Rodallega ile Zakarya Bergdich cezaları nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Sakib Aytaç, Özgür Çek, Neven Subotic ve Fene Varela'nın da sakatlığı sürüyor.

Hatay ekibi ise Denizli'den iyi bir sonuçla dönerek ligin üst sıralarına tırmanmak istiyor. 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiye alan Hatayspor'un 28 puanı bulunuyor. Bordo-beyazlılar, deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Ligde oynadığı son karşılaşmada Beşiktaş'ı konuk eden Atakaş Hatayspor, mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Konuk ekipte kaleci Munir kırmızı kart cezalısı. Mame Diouf ve Yusuf Abdioğlu'nun sakatlığı sürüyor.