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09.01.2021 - 12:50 |

CANLI | DG Sivasspor - Gaziantep FK

Süper Lig'in 18. haftasında DG Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

CANLI | DG Sivasspor - Gaziantep FK
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Süper Lig'in 18. haftasında perde DG Sivasspor - Gaziantep FK karşılaşmasıyla açılıyor. Ligin geride kalan 17 haftasında topladığı puanlarla dikkatleri üzerine çeken Gaziantep FK, geçtiğimiz sezonun flaş ekiplerinden DG Sivasspor'a konuk oluyor.

Karşılaşma öncesinde Gaziantep FK'da teknik direktör Sumudica'nın takımdaki geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Son 16 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Sumudica'nın öğrencilerinin DG Sivasspor'a konuk olduğu karşılaşmayı Hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.

BeinSports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak maç saat 13.30'da başlıyor. Kritik karşılaşmayı dilerseniz Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | DG Sivasspor - Gaziantep FK

İŞTE İLK 11'LER:

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Kayode

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Olkowski, Mirallas, Güray, Vetrih, Maxim, Jefferson, Muhammet Demir

CANLI | DG Sivasspor - Gaziantep FK

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