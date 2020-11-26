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HaberlerFenerbahçe Haberleri CANLI | Erol Bulut açıklamalarda bulunuyor
26.11.2020 - 11:34 |

CANLI | Erol Bulut açıklamalarda bulunuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

CANLI | Erol Bulut açıklamalarda bulunuyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde;

"Sezon başında 18 futbolcu transfer ettik. Hemen takım olabilmek kolay değil. Şu ana kadar her şey güzel geçti. 20 puanımız var ama daha iyi olabilirdi. Üzerine koymak istiyoruz. Valencia şu anda takıma dönmedi. Gökhan bugün antrenmana çıkacak. Maça birkaç gün daha var. İnşallah bir sıkıntısı olmaz ve hafta sonunda bizimle olur. Futbolda sakatlıklar, cezalılar oluyor. Her takımda eksikler elbette olacak. Derbide elimizden geleni yaparak istediğimiz 3 puanı almak ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Gökhan Gönül, dün koşulara başladı ve bugün de antrenmana çıkacak. Maça birkaç günümüz daha var. İnşallah bir sıkıntısı olmaz ve maçta bizimle birlikte olur."

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CANLI | Erol Bulut açıklamalarda bulunuyor

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