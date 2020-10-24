CANLI | Erzurum - Galatasaray

Süper Lig'in 6. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan son iki haftada 6 puan kaybeden Galatasaray, Erzurumspor deplasmanına üç puan için sahaya çıktı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı.





İLK 11'LER

BB. Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mucahit, Hasan, Mina, Mayega, İbrahim, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes

Galatasaray: Okan, Elabdellaoui, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Babel, Emre Kılınç, Falcao.

Fatih Öztürk yedek kulübesine, Belhanda kaptan

Son dönemin tartışılan ismi Belhanda sahaya kaptan olarak çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, Glasgow Rangers, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilere hedef olan Fatih Öztürk'ü yedek kulübesine çekti, kaleyi Okan korudu.

Galatasaray'ın yedekleri: Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Diagne.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Oghenekaro Etebo ile sakatlığı bulunan Martin Linnes karşılaşmanın kadrosunda yer almazken, kaleci Fatih Öztürk ile Emre Akbaba da yedeğe çekildi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, bu futbolcuların yerine Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram ve Younes Belhanda'yı görevlendirdi.

Galatasaray, müsabakaya Okan Kocuk, Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antanyalı, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Ryan Babel ve Radamel Falcao 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Arda Turan, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne yer aldı.

Galatasaray'da kaptan Belhanda

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda maça kaptan olarak çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin kaptanlarından Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olması ve Arda Turan'ın da yedekler arasında bulunmasından dolayı müsabakada kaptanlık pazubendini Belhanda taktı.

Öte yandan Galatasaray'ın geçen sezonun başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna dahil ettiği Taylan Antalyalı, ilk kez eski takımına karşı sahada yer aldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 2 değişiklik

Ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da da teknik direktör Mehmet Özdilek, ligde 4. hafta oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek, sakatlığı devam eden Kaan Kanak'ın yerine Mücahit Albayrak'ı oynatırken, yedeğe çektiği Rashad Muhammed'in yerine de Ricardo Gomes'e şans verdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray karşısına Farnolle, Obertan, Hasan Hatipoğlu, Novikovas, Petrus Boumal, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Mina, Mücahit Albayrak, Murat Uçar, Ricardo Gomes ilk 11'i ile çıktı.

Mavi-beyazlı ekibin yedek kulübesinde Rashad Muhammed ile Kayacan Erdoğan, Sissoko, Hamroun, Donald, Gökhan Kardeş, Sadiku, Teikeu, Osman Çelik ve Cenk Ahmet Alkılıç bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakayı sadece localardaki taraftarlar statta izleyebildi.

Karşılaşmayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak kendilerine ayrılan bölümde takip etti.