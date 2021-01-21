CANLI| Erzurumspor - Alanyaspor
Süper Lig’in 20. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Erzurumspor, Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde A. Alanyaspor'u ağırlıyor.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan olan mücadeleyi Turgut Doman yönetiyor.
İLK 11'LER
BB Erzurumspor : Jakup, Murat, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Petrus, Aatif, Cenk, Emrah Başsan, Gomes.
Alanyaspor : Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih Uçan, Berkan, Davidson, Bakasetas, Adam Bareiro, Babacar.
Evinde oynadığı son 10 lig maçını kazanamayan BB Erzurumspor, düşme hattından çıkmak istiyor. Ligin 19. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Erzurumspor 16 puanla 19. sırada yer alıyor.
Tekrardan çıkışa geçmek isteyen Akdeniz temsilcisi, 3. kez karışılacağı rakibinden puan ya da puanlar almayı hedefliyor.
Son 9 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlikle 30 puan alarak 6. sırada yer alan Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan puan ya da puanlar almayı hedefliyor.
Alanyasporlu Salih Uçan'ın hikayesi