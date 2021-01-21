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21.01.2021 - 15:21 |

CANLI| Erzurumspor - Alanyaspor

Süper Lig’in 20. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

CANLI| Erzurumspor - Alanyaspor
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Erzurumspor, Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde A. Alanyaspor'u ağırlıyor. 

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan olan mücadeleyi Turgut Doman yönetiyor.

CANLI| Erzurumspor - Alanyaspor

İLK 11'LER

BB Erzurumspor : Jakup, Murat, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Petrus, Aatif, Cenk, Emrah Başsan, Gomes.

Alanyaspor : Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih Uçan, Berkan, Davidson, Bakasetas, Adam Bareiro, Babacar.

Evinde oynadığı son 10 lig maçını kazanamayan BB Erzurumspor, düşme hattından çıkmak istiyor. Ligin 19. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Erzurumspor 16 puanla 19. sırada yer alıyor.

Tekrardan çıkışa geçmek isteyen Akdeniz temsilcisi, 3. kez karışılacağı rakibinden puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Son 9 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlikle 30 puan alarak 6. sırada yer alan Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

CANLI| Erzurumspor - Alanyaspor

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