23.12.2020 - 15:18 |
CANLI | Erzurumspor - Denizlispor
Süper Lig'in 14. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.
Erzurumspor evinde Denizlispor'u konuk ediyor. Süper Lig hafta içi maçlarıyla heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Beşiktaş'a 4-0 yenilen ev sahibi ekip teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırmıştı.
Saat 16:00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. beIN SPORTS 2'de yayınlanacak maçı Skorer canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER;
Erzurumspor: Kayacan, Murat, Osman, Hasan, Kaan, Donald, İbrahim, Obertan, Sissoko, Sadiku, Gomes.
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Leismann, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Recep, Aissati, Sacko, Sagal, Rodallega