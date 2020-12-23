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23.12.2020 - 15:18 |

CANLI | Erzurumspor - Denizlispor

Süper Lig'in 14. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.

CANLI | Erzurumspor - Denizlispor
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Erzurumspor evinde Denizlispor'u konuk ediyor. Süper Lig hafta içi maçlarıyla heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Beşiktaş'a 4-0 yenilen ev sahibi ekip teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırmıştı.

Saat 16:00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. beIN SPORTS 2'de yayınlanacak maçı Skorer canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

 CANLI | Erzurumspor - Denizlispor

İLK 11'LER;

Erzurumspor: Kayacan, Murat, Osman, Hasan, Kaan, Donald, İbrahim, Obertan, Sissoko, Sadiku, Gomes.

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Leismann, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Recep, Aissati, Sacko, Sagal, Rodallega

CANLI | Erzurumspor - Denizlispor

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