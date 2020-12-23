 CANLI | Erzurumspor - Denizlispor

Erzurumspor evinde Denizlispor'u konuk ediyor. Süper Lig hafta içi maçlarıyla heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Beşiktaş'a 4-0 yenilen ev sahibi ekip teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırmıştı.

Saat 16:00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. beIN SPORTS 2'de yayınlanacak maçı Skorer canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER;

Erzurumspor: Kayacan, Murat, Osman, Hasan, Kaan, Donald, İbrahim, Obertan, Sissoko, Sadiku, Gomes.

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Leismann, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Recep, Aissati, Sacko, Sagal, Rodallega