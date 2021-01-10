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10.01.2021 - 10:46 |

CANLI | Fatih Karagümrük - Konyaspor

Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk ediyor.

CANLI | Fatih Karagümrük - Konyaspor
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Süper Lig'de 18. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftalarda gösterdikleri performanslarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran iki ekip karşı karşıya geliyor.

İstanbul'ta oynanacak olan mücadelede Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 13.30 başlayacak olan mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetiyor. BeinSports'tan canlı olarak yayınlanacak olan karşılaşmayı dilerseniz Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | Fatih Karagümrük - Konyaspor

F.KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Bertolacci, Ndao, Borini, Mevlüt Erdinç

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Jevtovic, Guilherme, Oğuz Kağan, Amir, Shengelia, Milosevic, Cikalleshi, Kravets

CANLI | Fatih Karagümrük - Konyaspor

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