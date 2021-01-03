CANLI | Fatih Karagümrük-Trabzonspor

Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük kendi evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. 7'inci sırada bulunan Karagümrük kendi evinden güçlü rakibini yenerek bir başarıya daha imza atmak istiyor. Öte yandan Trabzonspor ise deplasmandan alacağı 3 puanla hem moral hem de ligin orta sıralarından kurtulmanın peşinde...

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor ve karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını ayrıca Skorer'den anbean takip edebilirsiniz.

İŞTE 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec; Biglia, Koray, Ndiaye, Jimmy, Alparslan; Sobiech

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hosseini, Marlon; Baker, Abdulkadir Parmak, Flavio; Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Trabzonspor Çalışmalarına Tam Gaz Devam Ediyor