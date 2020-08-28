CANLI | Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı başladı

Fenerbahçe hazırlık maçlarına devam ediyor. İlk olarak yeni sezon hazırlıklarına Samandıra'da başlayan sarı lacivertli ekip 2. etapta Topuk Yaylası'nda devam ediyor. Yeni transferleri ile sahada olan yeni teknik direktör Erol Bulut eski takımına karşı sahaya çıkıyor. İlk hazırlık maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 yenerken 2. hazırlık maçında ise Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrükspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR: 1-1

GOL:6' Salih Uçan - 38' Ferdi Kadıoğlu

İLK 11'LER;

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Mert Hakan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam

Alanyaspor: Marafona, Ahmet, Davidson, Efecan, Salih, Mustafa Pektemek, Efkan, Juanfran, Fatih, Caulker, Ceyhun Gülselam

YOUTUBE HESABINDAN CANLI

Topuk Yaylası'nda oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı saat 17.00'de başladı. Fenerbahçe'nin Youtube hesabında Katıl butonundan üye olanlar, Alanyaspor ile oynanacak hazırlık maçlarını canlı izleyebilecek.