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28.08.2020 - 17:16 |

CANLI | Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı başladı

Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı başladı. Fenerbahçe bugün üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı başladı.Yeni transferleri ile sahaya çıkan ev sahibi ekip daha önce İstanbulspor 4-0, Karagümrükspor ile de 2-2 berabere kalmıştı.

CANLI | Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı başladı
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Fenerbahçe hazırlık maçlarına devam ediyor. İlk olarak yeni sezon hazırlıklarına Samandıra'da başlayan sarı lacivertli ekip 2. etapta Topuk Yaylası'nda devam ediyor. Yeni transferleri ile sahada olan yeni teknik direktör Erol Bulut eski takımına karşı sahaya çıkıyor. İlk hazırlık maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 yenerken 2. hazırlık maçında ise Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrükspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR: 1-1 

GOL:6' Salih Uçan - 38' Ferdi Kadıoğlu

İLK 11'LER;

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Mert Hakan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam

Alanyaspor:  Marafona, Ahmet, Davidson, Efecan, Salih, Mustafa Pektemek, Efkan, Juanfran, Fatih, Caulker, Ceyhun Gülselam

YOUTUBE HESABINDAN CANLI
Topuk Yaylası'nda oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı saat 17.00'de başladı. Fenerbahçe'nin Youtube hesabında Katıl butonundan üye olanlar, Alanyaspor ile oynanacak hazırlık maçlarını canlı izleyebilecek.

CANLI | Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı başladı

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