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19.02.2021 - 20:21 |

CANLI | Fenerbahçe Beko - Alba Berlin

THY Avrupa Ligi 25. haftasında Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i konuk ediyor.

CANLI | Fenerbahçe Beko - Alba Berlin
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THY Euroleague'deki temsilcilerimizen Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de evinde Alba Berlin'i konuk ediyor. Mücadele saat 20.45'te başladı.

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin: 7-11

*İlk çeyrek oynanıyor

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.

Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.

CANLI | Fenerbahçe Beko - Alba Berlin

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