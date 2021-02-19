19.02.2021 - 20:21 |
CANLI | Fenerbahçe Beko - Alba Berlin
THY Avrupa Ligi 25. haftasında Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i konuk ediyor.
THY Euroleague'deki temsilcilerimizen Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de evinde Alba Berlin'i konuk ediyor. Mücadele saat 20.45'te başladı.
Fenerbahçe Beko - Alba Berlin: 7-11
*İlk çeyrek oynanıyor
Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.
Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.