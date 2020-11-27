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27.11.2020 - 17:13 |

CANLI | Fenerbahçe Beko - Valencia Basket

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, evinde Valencia Basket'i konuk ediyor. Mücadele saat 20.45'te başladı.

CANLI | Fenerbahçe Beko - Valencia Basket
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THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, evinde Valencia Basket'i konuk ediyor. Mücadele saat 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA: 17-16

*2. çeyrek oynanıyor

1.Periyot: 17-16

 CANLI | Fenerbahçe Beko - Valencia Basket

FENERBAHÇE'DE ALEX PEREZ ŞOKU

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Alex Perez'in sakatlandığı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Yeni transferimiz Alex Perez, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanımızda sakatlık yaşayarak antrenmanımızı yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Takım Doktorumuz Ahmet Kulduk'un oyuncumuzun sağlık durumuyla ilgili açıklaması şu şekildedir: Sporcumuz, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında gastrocnemius evre bir yaralanması tespit edilmiştir. Tedavi süreci başlatılan Alex Perez'in takım idmanlarına dahil olma süresinin yaklaşık iki hafta olmasını öngörüyoruz.

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