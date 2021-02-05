05.02.2021 - 20:41 |
CANLI | Fenerbahçe Beko - Zenit
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’in 24. haftasında Zenit St. Petersburg’u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırlıyor. THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 8 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko serisini sürdürmek istiyor. Mücadele saat 20.45'te başladı.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 8 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, 24. haftada evinde Zenit St. Petersburg’u konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 20.45'te başladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 73-65 kazanmıştı.
FENERBAHÇE BEKO - ZENIT: 52-46
*3. çeyrek oynanıyor