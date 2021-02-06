CANLI | Fenerbahçe - Galatasaray! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Süper Lig'deki son 4 karşılaşmasında galibiyet alan Galatasaray seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise son 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Derbiden alacağı 3 puan şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayacak. Süper Lig puan tablosunda Fenerbahçe 48 puanla zirvede yer alıyor. sarı - kırmızılı ekip ise hemen ardından 45 puanla ikinci durumda bulunuyor. Taraftarlar derbi maçı için heyecanlı. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GALATASARAY İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta

Yedekler: Harun, Lemos, Cısse, Ferdi, Sadık, Thıam, Sinan, Novak, Mesut Özil, Gökhan Gönül

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Arda Turan, Belhanda, Onyekuru, Mostafa Mohamed

Yedekler: Okan, Babel, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Yedlin, Emre Taşdemir, Luyindama

Gustavo yok

Skorer'in duyurduğu haberde ilk kontroller sonrası Sambacı’nın derbiye yetişmesi bekleniyordu. Ancak ödem beklenen hızda dağılmadı, Luiz Gustavo idmanları kaçırdı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu dev derbide yok. Dizindeki ödem tam olarak geçmeyen Brezilyalı yıldız maç kadrosuna alınmadı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan derbi Ülker Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak. Maç BeIN SPORTS 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'de 3 eksik daha

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide forma giyemeyecek.

Galatasaray Lig'de en az gol yiyen takım

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.

Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 22 maçının 10'unda rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.



Fenerbahçe ise ligde 45 gol atarken, rakiplerinin 24 golüne engel olamadı.

Feghouli forma giyemeyecek

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.