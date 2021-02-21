CANLI | Fenerbahçe - Göztepe

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi evinde konuk ediyor. Galatasaray'ın 3 puanı hanesine yazdırdığı haftada Fenerbahçe zirve takibini sürdürmek istiyor. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE İLK 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam

Yedekler: Megyeri, Marko, Titi, Kerim, Yalçın, Kubilay, Esiti, Tripic, Napoleoni, Ideye

Göztepe: İrfan Can; Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic; Soner, Obinna; Diabate, Halil, Ndiaye; Jahovic.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Göztepe öne geçti. Ani gelişen atakta Diabate'nin kendi ceza sahası önünden uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Halil Akbunar, kalesini terk eden Altay Bayındır'dan topu kurtardıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

29. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta yere değerek hızlanan top, kaleci İrfan Can Eğribayat'a çarparak kornere çıktı.

42. dakikada Valencia'nın sağdan pasında Sosa'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, oynadıkları son maça göre ilk 11'de değişiklik yapmadı.

Erol Bulut, geçen hafta Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ini Göztepe karşısında da sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takım, maça Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia ve Thiam ile başladı.

Fenerbahçe'de yedekler arasında ise Harun Tekin, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül yer aldı.

Pelkas, 22 gün sonra kadroda

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Dimitrios Pelkas, 22 gün sonra kadroya alındı. Yunan futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada arka adalesinden sakatlanmıştı.

Pelkas, bu süreçte ligde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma giyememişti.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos'un yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Filip Novak ve Diego Perotti 21 kişilik kadroya alınmadı.

Eda Erdem Dündar'a plaket

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'a plaket takdim edildi. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilen 33 yaşındaki milli voleybolcuya plaketini, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt verdi.

Göztepe'de 3 eksik

Göztepe'de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı takımda sol diz iç yan bağında zorlanma tespit edilen Berkan Emir, sağ kalça adalesinde gerilme ve ödem bulunan Peter Zulj ile sağ uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edilen Lamine Gassama karşılaşmada forma giyemedi.

Teknik direktör Ünal Karaman, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre bu oyuncuların yerine Murat Paluli, Dzenan Burekovic ve Fousseni Diabate'ye şans verdi.