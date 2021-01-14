CANLI | Fenerbahçe - Kasımpaşa

Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Pandemi nedeniyle tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.45'te başladı. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yöentiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım, Lemos, Serdar Aziz, Caner Erkin, Gustavo, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, Cisse, Samatta

Kasımpaşa: Ertuğrul, Evren Eren, Brecka, Luckassen, Varga, Hadergjonaj, Doğucan, Aytaç, Yusuf, Thelin, Hodzic

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

Antalyaspor, Sivasspor, Galatasaray, Konyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Alanyaspor, Fenerbahçe / Kasımpaşa

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahası içinde müsait durumda topla buluşan Hodzic'in vuruşunda top üstten auta gitti.

16. dakikada hücum yönünün sağından Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşa altıpas önünde iyi yükselen Hodzic'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Fenerbahçe etkili oldu. Soldan Caner'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Sinan Gümüş, sırtı kaleye dönük pozisyonda kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul'dan dönen topun devamında Mert Hakan'ın sol ayağıyla ceza yayından cılız vuruşunda tekrar Sinan Gümüş topa ayak soktu ama meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

40. dakikada Varga'nın ceza sahası içine ara pasında savunma arkasına sarkan Hodzic'in sağ çaprazdan vuruşunda top kaleye paralel dışarı gitti.

45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aytaç Kara'nın sağ ayağının dışıyla uzak direğe şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, takımını sahaya 4-4-2 sistemiyle sürdü.

Ligde genel olarak takımını tek forvetle oynatan genç teknik adam, kupada Kasımpaşa karşısına ise çift forvetle çıktı.

Lacivert-beyazlılar karşısında kalede Harun Tekin'i görevlendiren Bulut, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Lemos ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo'nun yanında Mert Hakan Yandaş'a şans veren Erol Bulut, kenarlarda Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş'ü oynattı. Bulut, forvette ise Papiss Cisse ve Mbwana Samatta'yı sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de yedeklerde ise Altay Bayındır, Ozan Tufan, Tisserand, Thiam, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu, İsmail Yüksek, Gürkan Başkan yer aldı.

Harun Tekin ilk kez

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma giydi.

Bu sezon genç kaleci Altay Bayındır'ın arkasında yedek soyunan ve uzun süreli bir sakatlık yaşayan Harun, Kasımpaşa maçında Erol Bulut tarafından 11'de görevlendirildi.

Sadık kadroda yer almadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa karşısında kadroda yer almadı. Sezon başında sık sık yedek kalan ve ligde son dönemde düzenli olarak forma giymeye başlayan Sadık, yaşadığı bel ağrısı sebebiyle Kasımpaşa maçında kadroda bulunmadı.

Pelkas dinlendirildi

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Kasımpaşa karşısında kadroda yer almadı. Ligde son dönemde etkili bir performansa ima atan Pelkas, Kasımpaşa maçında teknik heyetin kararıyla dinlendirildi.

Lemos, 1,5 ay sonra

Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos, yaklaşık 1,5 ay sonra sarı-lacivertli formayı terletti. Genç stoper, ligde son olarak 29 Kasım'da Beşiktaş'a 4-3 kaybedilen maçta forma giymişti.

Söz konusu karşılaşmanın ardından olumsuz eleştiriler alan ve ağır bir sakatlık yaşayan Lemos, 1,5 ay sonra yeniden formasına kavuştu.

Samatta, yeniden 11'de

Fenerbahçe'nin sezon başında hücum yollarına yaptığı en önemli transfer olarak görülen Mbwana Samatta, uzun süre sonra 11'e döndü.

Tecrübeli golcü, son olarak kupada 24 Kasım'da Sivas Belediyespor'u 4-0 yendikleri maçta ilk 11'de oynamıştı.

Söz konusu karşılaşmanın ardından ağır bir sakatlık yaşayan ve son resmi mücadelelerde oyuna sonradan dahil olan Samatta, Kasımpaşa'ya karşı ise ilk 11'de başladı.

İsmail Yüksek kadroda

Fenerbahçe'nin sezon başında Gölcükspor'dan renklerine bağladığı ve Balıkesirspor'a kiraladığı İsmail Yüksek, Kasımpaşa maçında kadroda yer aldı. Devre arasında takıma geri çağrılan İsmail, bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi.

Yedekler altyapıdan

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına yedeklerde altyapı ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Sarı-lacivertlilerde kulübede altyapıdan 5 isim görev bekledi.

Fenerbahçe'de altyapıdan Gürkan Başkan, Serhat Ahmetoğlu, Eyüp Akcan, Uğur Kaan Yıldız ve Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün yanı sıra genç isim İsmail Yüksek'te yedek soyundu.

Fenerbahçe'de 9 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına 9 eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Gökhan Gönül ve Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz ve Kemal Ademi kadroda yer almadı.