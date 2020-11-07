Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri CANLI | Fenerbahçe-Konyaspor
07.11.2020 - 19:34 |

CANLI | Fenerbahçe-Konyaspor

Süper Lig'de 8. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 17 puan toplayan Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kazanıp liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Fenerbahçe-Konyaspor
ABONE OL

Süper Lig'de 8. haftanın kritik maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Geride kalan 7 haftada 17 puan toplayan Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 3 puanı hanesine yazdırıp geçtiğimiz hafta devraldığı liderlik koltuğunu kaybetmek istemiyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Fenerbahçe-Konyaspor

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Serdar Aziz, Tisserand, Caner; Ozan Tufan, Gustavo; Valencia, Pelkas, Thiam; Samatta.

Konyaspor: Sehic; Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme; Jevtovic, Oğuz Kağan; Miya, Cikalleshi, Milosevic; Kravets 

 

CANLI | Fenerbahçe-Konyaspor

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına göre zorunlu tek değişiklikle takımını sahaya sürdü. 

Sarı-lacivertlilerde dünkü idmanı kasık sakatlığı sebebiyle yarıda bırakan Jose Sosa, İttifak Holding Konyaspor karşısında kadroda yer almadı. 

Genç teknik adam, Sosa'nın yerine Mame Thiam'ı ilk 11'de görevlendirdi. 

Konya temsilcisi karşısında kalede Altay Bayındır'a görev veren Erol Bulut, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'a şans tanıyan Bulut, bu oyuncuların önünde Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Mame Thiam'ı oynattı. Fenerbahçe'de gol silahı ise Mbwana Samatta oldu. 

Thiam 4 maç sonra

Fenerbahçe'de Mame Thiam, 4 maç sonra ilk 11'de şans buldu.Sarı-lacivertlilerin ligdeki ilk 4 maçına ilk 11'de başlayan ama hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamayan Thiam, 4. haftadaki Fatih Karagümrük kaşılaşmasından sonra ise ilk 11'de görevlendirilmemişti.

Ozan ve Pelkas kendi pozisyonuna geçti 

Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın sakatlığı, Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'a kendi pozisyonlarında oynama şansı tanıdı. 

Ligde haftalardır forvet arkasında görevlendirilen Ozan ile sol açıkta şans bulan Pelkas, Sosa'nın yokluğunda kendi pozisyonlarına geçti. 

Ozan karşılaşmaya Gustavo'nun yanında başlarken, Pelkas forvet arkasında oynadı. 

Ferdi kadroya dahil oldu

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu 2 maç sonra kadroda yer aldı. 

Sarı-lacivertlilerin büyük umut beslediği ve ligde ilk iki maça 11'de başlayan Ferdi, daha sonra yedeğe çekilmişti. 

Ligde son 2 karşılaşmada 21 kişilik kadroya dahil edilmeyen Ferdi, İttifak Holding Konyaspor karşısında ise kadroda bulundu.

Ozan Tufan'ın Dalgalı Kariyeri

 

Galatasaray, Sivas’a geldi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. VAR kararına büyük tepki!
    VAR kararına büyük tepki!
  2. CANLI | Fenerbahçe-Konyaspor
    CANLI | Fenerbahçe-Konyaspor
  3. Eröğüt'ten Avrupa iddiası!
    Eröğüt'ten Avrupa iddiası!
  4. Beşiktaş'tan hakeme Uğurlu'ya tepki!
    Beşiktaş'tan hakeme Uğurlu'ya tepki!
  5. Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi
    Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadıköy'de Aycan Yanaç sürprizi! "Alo Emre abi ben"

Kadıköy'de Aycan Yanaç sürprizi! "Alo Emre abi ben"

Barcalona - Real Betis: 5-2

Barcalona - Real Betis: 5-2

Son dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku

Son dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku

Fenerbahçe-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Konyaspor maçına geri sayılıyor...

Fenerbahçe-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Konyaspor maçına geri sayılıyor...

Sıradaki Haber