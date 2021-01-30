CANLI | Fenerbahçe - Rizespor

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'da konuk ediyor. Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 42 puanla 2. sırada giriyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay; Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin; Ozan Tufan, Gustavo; Valencia, Pelkas, Thiam; Samatta.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio

SUMUDİCA İLK KEZ SAHADA

Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Marius Sumudica, yeni takımının başında ilk kez Fenerbahçe deplasmanında görev aldı. Gaziantep FK'nin başında sportif anlamda başarılı bir performans sergileyen Rumen çalıştırıcı, kulüp yönetimiyle yaşadığı polemiğin ardından görevden alınırken, Süper Lig kariyerine Çaykur Rizespor'da devam ediyor.