Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri CANLI | Fenerbahçe - Rizespor
30.01.2021 - 10:33 |

CANLI | Fenerbahçe - Rizespor

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'da konuk ediyor. Zirve yarışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel, Rizespor maçında yedekler arasında bulunuyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

CANLI | Fenerbahçe - Rizespor
ABONE OL

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'da konuk ediyor. Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 42 puanla 2. sırada giriyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

CANLI | Fenerbahçe - Rizespor

 

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay; Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin; Ozan Tufan, Gustavo; Valencia, Pelkas, Thiam; Samatta.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio

 

SUMUDİCA İLK KEZ SAHADA

Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Marius Sumudica, yeni takımının başında ilk kez Fenerbahçe deplasmanında görev aldı. Gaziantep FK'nin başında sportif anlamda başarılı bir performans sergileyen Rumen çalıştırıcı, kulüp yönetimiyle yaşadığı polemiğin ardından görevden alınırken, Süper Lig kariyerine Çaykur Rizespor'da devam ediyor.

 

CANLI | Fenerbahçe - Rizespor

Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Adana'dan tam 7 gol sesi!
    Adana'dan tam 7 gol sesi!
  2. Ayrılıklar sonrası Ümit Karan'dan açıklama!
    Ayrılıklar sonrası Ümit Karan'dan açıklama!
  3. Fede Varela ile yollar ayrıldı
    Fede Varela ile yollar ayrıldı
  4. Beşiktaş Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağladı!
    Beşiktaş Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağladı!
  5. CANLI YAYIN | Real Madrid - Levante
    CANLI YAYIN | Real Madrid - Levante



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de

Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de

Son dakika | Serkan Kırıntılı Konyaspor'la sözleşmesini feshetti

Son dakika | Serkan Kırıntılı Konyaspor'la sözleşmesini feshetti

Son dakika | Alanyaspor-Sivasspor maçı şiddetli yağış nedeniyle ertelendi!

Son dakika | Alanyaspor-Sivasspor maçı şiddetli yağış nedeniyle ertelendi!

Bakasetas, Beşiktaş maçı kafilesinde yer aldı

Bakasetas, Beşiktaş maçı kafilesinde yer aldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet