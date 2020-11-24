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24.11.2020 - 13:17 |

CANLI | Fenerbahçe - Sivas Belediyespor

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe, Sivas Belediye’yi konuk ediyor.

CANLI | Fenerbahçe - Sivas Belediyespor
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe, Sivas Belediye’yi konuk ediyor. Fenerbahçe- Sivas Belediye maçını hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. 

Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı, saat 21.00'de başladı. Fenerbahçe- Sivas Belediye karşılaşması A Spor’dan canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı Skorer canlı anlatım sayfasında anbean takip edebilirsiniz. 

 CANLI | Fenerbahçe - Sivas Belediyespor

İŞTE 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Sadık, Serdar, Caner, Uğur Kaan, Ozan, Mert Hakan, Thiam, Ferdi, Ömer Faruk, Samatta

SİVAS BELEDİYE: Necati Yılmaz, Muhsin Polat, Şeyhmus Aksu, Furkan Sağman, Fatih Ayık, Cumhur Yılmaztürk, Ozan Kılıçoğlu, Emre Şahin, Mustafa Aydın, Şevki Çınar, Mustafa Türk

 

CANLI | Fenerbahçe - Sivas Belediyespor

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