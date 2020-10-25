CANLI | Fenerbahçe - Trabzonspor

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı 5 maçın 3’ünü kazanan, 2’sinde berabere kalan Fenerbahçe , haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 karşılaşmada Fatih Karagümrük ve Göztepe ’yi mağlup eden Fenerbahçe, Trabzonspor ’u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak. Ligin ilk 5 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puan toplayan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe deplasmanında kötü gidişatını durdurmak istiyor. Ülker Stadyumu'ndaki dev karşılaşma saat 19.00'da başladı.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Samatta.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında altıpas içinde Samatta'nın uygun durumda ıskaladığı topa arka direkte kale çizgisinin yaklaşık 1 metre gerisinde boş kalan Valencia kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıya savunma arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, sağ çaprazda dar açıda kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya şut çekmek yerine altıpas gerisindeki Afobe'ye pas vermeyi denedi. Ancak top Afobe'nin uzağında kalınca bordo-mavili takım önemli bir fırsattan yararlanamadı.

23. dakikada Trabzonspor öne geçti. Fenerbahçe yarı alanının ortalarında hava topu mücadelesinde Sosa ile Lemos çarpışınca meşin yuvarlak Afobe'nin önünde kaldı. Aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen bordo-mavili futbolcu, çizgi üzerinde hafif sol çaprazdan vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı Göztepe maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas ve Mbwana Samatta yer aldı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş, Ömer Faruk Beyaz, Nazım Sangare, Filip Novak ve Kemal Ademi bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligin 5. haftasında Göztepe ile deplasmanda yaptıkları maçın ilk 11'inde görev verdiği Nazım Sangare'yi yedeğe çekti, Serdar Aziz ise 21 kişilik müsabaka kadrosuna alınmadı.

Bulut, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Lemos ile sakatlığını atlatan Gökhan Gönül'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

Thiam, Serdar ve Ferdi kadroda yok

Fenerbahçe'de Mame Thiam, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Serdar ve tedavisi tamamlanmasına rağmen riske edilmeyen Ferdi, 21 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edilmedi.

Öte yandan henüz hazır olmayan Diego Perotti'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar da maçta yer almadı.

Sarı-lacivertli taraftarlardan pankartlı mesaj

Fenerbahçe taraftarı, hazırladığı pankartla Trabzonspor maçında takımlarına destek verdi.

Sarı-lacivertli taraftar gruplarının hazırladığı ve üzerinde birçok slogan ile görselin yer aldığı pankart, maraton alt tribününe asıldı.

Trabzonspor'da 3 değişiklik

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Fausseni Diabate, Safa Kınalı ve Joao Pereira'yı yedeğe çekti.

İngiliz çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Flavio, sakatlığı geçen Anthony Nwakaeme ve Serkan Asan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Karadeniz temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.

Ozan Tufan'ın Dalgalı Kariyeri