CANLI | Filip Holosko canlı yayında konuşuyor!

Başakşehr'in eski yıldızı Filip Holosko, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlıyor.

Tecrübeli isim ayrıca canlı yayında izleyenlerin merak ettiklerine de cevap veriyor.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Şu an Prag'tayım. Evde kalıyorum Türkiye'deki gibi. Prag'ta yaklaşık 1.5 milyon insan var. Ne zaman koronavirüs başladı eşimin ailesinin yanına gittik. Okullar kapandı. Sonra geri döndük Prag'a. 2 hafta kaynana, kayınpeder kalınca insan sıkılıyor (Gülerek)

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Süper Lig'i takip ediyorum. Telefondan takip bakıyorum. En çok Beşiktaş'a bakıyorum. Bu sene biraz karışık. Her zaman Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray birinci oluyordu ama bu sene diğerleri işin içine girdi. Trabzonspor'un çok iyi kadrosu var. Beşiktaş iyi gitmedi. Sergen Yalçın'ın gelişiyle takım düzeldi. Araya koronavirüs girdi. Şimdi en az 3 hafta takımlar idman yapmalı lig öyle başlamalı yoksa çok zor olacak.

Ben en çok Beşiktaş'ı seviyorum, şampiyon olmasını istiyorum. Yeni hoca geldi iyi gidiyor şu anda ama koronavirüs sonrası bilmiyorum bakacağız.

Abdullah Avcı ile çalıştım. Benim Beşiktaş'tayken bacağım kırıldı sonra İstanbul BB'ye gittim. Çok taraftarı yoktu. Polis daha fazlaydı statta. Abdullah Avcı çok iyi insan ve iyi bir hoca. Beşiktaş'a geldiğinde iyi olmadı nedenini bilmiyorum. Milli Takım'da da aynısını yaşadı. Başakşehir'de tam tersi çok iyi işler yaptı. Büyük kulüplerde başarılı olamadı. Beşiktaş'ın kadrosu çok iyi değildi bu sezon. Bundan kaynaklı oldu. Eskiden Cenk Tosun, Sosa, Talisca vardı. Büyük oyuncular satıldıktan sonra Avcı geldi. Bu sene hiç transfer yapamadı, iyi oyunculara gelemedi.

Karius'un ayrılığını gördüm. Nedenini bilmiyorum. Liverpool'da çalıştı ama Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid'e çok büyük hata yaptı. Liverpool istemedi ve Beşiktaş'a geldi. Kafasında o final ve Liverpool kaldı. Onun için iyi performans gösteremedi. Son 10 sene içinde Beşiktaş'ın en iyi kalecisi bana göre Fabri.

Sergen hoca çok büyük isim. O her zaman Beşiktaş'ın efsanesi, taraftar çok seviyor onu. Sergen hoca Anadolu kulüplerini çalıştı ve hep başarılı oldu. Onun hayali hep Beşiktaş'ı çalıştırmaktı. Bu sene değil ama diğer sene Beşiktaş için şampiyonluk ihtimaller arasında. Daha iyi performans gösterebilir. Belki Talisca geri geliyor, çok pahalı futbolcu. 1-2 tane iyi transferle Beşiktaş şampiyonluğa oynayabilir.

Her yıl 2 defa İstanbul'a geliyorum maç için. Beşiktaş'ın Avrupa maçı için gelmiştim. Benim için Atiba çok ayrı bir yerde. Ahtapot! Yaşına rağmen çok iyi.

Bundan sonra kariyerime benim antrenörlük lisansım var. Hocalık düşünüyorum. Beşiktaş'a dönmek istiyorum. çok zor. İlk önce yardımcı hocalık olabilir.

Sergen Yalçın'ın yardımcısı ol yorumuna Holosko "Çok isterim. Şu an Çağdaş Atan ile çok yakınız. Eşim ile onun eşi görüşüyor. Ona söyledim beni Türkiye'ye götür diye. Çok istiyorum Beşiktaş'a gelmek"

Türkiye'den başka teklif gelse?

Bir gün başlamak gerekiyor Hemen teknik direktör olamak zor. İlk önce yardımcı olabilir. Ben en çok Beşiktaş taraftarını seviyorum. Benim için en iyi taraftar. Hocalığa başka takımda başlayıp Beşiktaş'a gelebilirim. Futbolculuk ile hocalık çok başka.

"Ben eşimle konuştum. Prag'taki evi satıp İstanbul'a gidelim diye. Tamam dedi. Türk insanını çok seviyorum. 9.5 sene yaşadım artık ikinci evim orası. İkinci çocuğum orada doğdu. Bir gün Türk vatandaşı olabilirim belki"

Atiba Hutchison'ın Taraftarlarla buluşması