CANLI | Galatasaray-Alanyaspor
Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadele saat 20.00'de başladı.
Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor. Geride kalan 4 haftada 7 puan toplayarak ligde 5. sırada yer alan Galatasaray, Süper Lig'e 3 galibiyet bir beraberlikle başlayan ve maç eksiği ile 2. sırada yer alan Alanyaspor karşısında 3 puan arayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Fatih, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Etebo, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Falcao
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Babacar, Bakasetas, Davidson, Bareiro
BELHANDA YEDEK
Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli yedek kulübesine çekildi. Belhanda, geçtiğimiz hafta alacakları için G.Saray'ı FIFA'ya şikayet etmiş ve Terim bu duruma çok kızmıştı.
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