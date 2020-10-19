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HaberlerSüper Lig Haberleri CANLI | Galatasaray-Alanyaspor
19.10.2020 - 17:00 |

CANLI | Galatasaray-Alanyaspor

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadele saat 20.00'de başladı.

CANLI | Galatasaray-Alanyaspor
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Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor. Geride kalan 4 haftada 7 puan toplayarak ligde 5. sırada yer alan Galatasaray, Süper Lig'e 3 galibiyet bir beraberlikle başlayan ve maç eksiği ile 2. sırada yer alan Alanyaspor karşısında 3 puan arayacak. 

CANLI | Galatasaray-Alanyaspor

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Etebo, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Falcao

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Babacar, Bakasetas, Davidson, Bareiro

CANLI | Galatasaray-Alanyaspor

BELHANDA YEDEK
Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli yedek kulübesine çekildi. Belhanda, geçtiğimiz hafta alacakları için G.Saray'ı FIFA'ya şikayet etmiş ve Terim bu duruma çok kızmıştı.

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